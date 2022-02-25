Фінал Ліги чемпіонів УЄФА перенесли з Санкт-Петербурга до Парижа, російський етап Формули-1 скасовано

Виконавчий комітет УЄФА під час екстреного засідання 25 лютого ухвалив рішення про те, що замість російського Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів відбудеться у столиці Франції Парижі. Це стало реакцією європейської футбольної федерації на напад Росії на Україну.

«УЄФА хоче висловити свою вдячність президенту Французької Республіки Емманюелю Макрону за його особисту підтримку і відданість тому, щоб найпрестижніший матч європейського клубного футболу було перенесено до Франції під час нечуваної кризи», – йдеться в заяві УЄФА.

У ній також вказано, що разом з урядом Франції «УЄФА повністю підтримуватиме зусилля багатьох зацікавлених сторін, щоб забезпечити порятунок футболістів та їхніх сімей в Україні, які зазнають жахливих людських страждань, руйнувань та переміщення».

Президент Російського футбольного союзу Олександр Дюков висловив незгоду з рішенням і назвав його «продиктованим політичними причинами».

На засіданні також вирішили, що відтепер російські та українські клуби і національні команди в змаганнях УЄФА зустрічатимуться тільки на нейтральних майданчиках.

25 лютого також стало відомо про рішення Формули-1 скасувати цьогорічний Гран-прі Росії, який мав відбутися у Сочі 25 вересня 2022 року. За нинішніх обставин провести гонку в Сочі було б «неможливо», сказано в заяві лондонської організації.

Формула-1 «з сумом, шоком і надією на швидке та мирне вирішення нинішньої ситуації спостерігає за подіями в Україні», – йдеться у заяві Формули-1.

Про це стало відомо, коли Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що міжнародні спортивні федерації повинні або перенести, або скасувати спортивні заходи, які зараз заплановані в Росії чи Білорусі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».