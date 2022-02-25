У Чернігові зазнала обстрілу будівля СБУ

У Чернігові в п’ятницю пообіді зазнала обстрілу будівля управління Служби безпеки України, повідлмила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«25 лютого близько 15:15 у м. Чернігів внаслідок обстрілів сталося загорання двоповерхової будівлі обласної СБУ. Попередньо жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць обстрілу наразі немає.

Раніше сьогодні в Офісі президента повідомили, що найнебезпечніша ситуація на сьогодні – на північному заході від Києва, на Чернігівщині, Сумщині, біля Харкова наступ РФ зупинено

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.