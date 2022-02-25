Російські війська обстріляли дитсадок в Охтирці: є загиблі, у дітей – осколкові поранення

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Охтирки на Сумщині, два снаряди потрапили у будівлю дитячого садка, є загиблі і поранені, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«25 лютого у місті Охтирка сталося попадання двох снарядів у двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку і двоє дітей отримали осколкові поранення. Дітей госпіталізовано до лікарні. На щастя, загоряння будівлі не було, адже жертв могло бути більше», – йдеться в повідомленні.

Російські війська продовжують атакувати місто, триває бій, заявили в МВС.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.