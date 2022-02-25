Російські банки більше не працюватимуть в Україні – НБУ

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації, повідомила пресслужба регулятора.

Йдеться, зокрема, про «Міжнародний резервний банк», який на 100% належить «Сбєрбанку Росії» та «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк»), який на 99,77% належить держкорпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

«Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб «дочки» державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців», – заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Цей крок ухвалено правлінням Національного банку одностайно і затверджено рішеннями від 25 лютого, йдеться в повідомленні НБУ.

У 2017 році рішенням Ради національної безпеки та оборони на російський «Сбербанк та «Промінвестбанк» були накладені санкції для запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банком осіб, зокрема материнських структур.