Оборона Києва, ракетні обстріли в Україні, ситуація на Чорнобильській АЕС | Свобода Live

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.

У Харкові – ракетні обстріли, у Херсоні – розбиті російські танки, що прямували з Криму.

Володимир Зеленський закликає західні країни до жорстких санкцій, а українці готують «коктейлі Молотова»

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.