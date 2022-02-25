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Політика

Оборона Києва, ракетні обстріли в Україні, ситуація на Чорнобильській АЕС | Свобода Live

25 лютого МВС повідомило, що всі виявлені в Києві диверсійні групи були знищені, а в місто зайшла військова техніка ЗСУ
  • До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.
  • У Харкові – ракетні обстріли, у Херсоні – розбиті російські танки, що прямували з Криму.
  • Володимир Зеленський закликає західні країни до жорстких санкцій, а українці готують «коктейлі Молотова»
  • Кореспонденти Радіо Свобода з різних міст України і світу слідкують за подіями в Україні і оперативно повідомляють перевірену інформацію в режимі реального часу в програмі Свобода Live

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

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