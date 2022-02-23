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Депутати Європарламенту закликають до персональних санкцій проти Путіна та членів Ради безпеки Росії

Засідання Ради безпеки Росії, Москва, 21 лютого 2022 року

Депутати Європейського парламенту виступили із заявою із засудженням агресії Росії проти України і закликали запровадити персональні санкції проти російського лідера Володимира Путіна та його оточення.

«Ми закликаємо до рішучої та негайної реакції Європейського союзу та його держав-членів щодо путінського режиму, запровадження додаткових санкцій та міжнародного осуду, в тому числі персональних санкцій проти Путіна та особисто членів Ради безпеки Росії... Росія повинна бути відсторонена від організації та участі в міжнародних спортивних змаганнях, в тому числі від фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який навесні 2022 року запланований у Санкт-Петербурзі», – ідеться в документі.

«Росія стала небезпечною для Європи та світу. Її агресію необхідно зупинити всіма можливими засобами», – таких висновків дійшли автори заяви, яку підписали 67 депутатів Європарламенту.

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.

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