Депутати Європарламенту закликають до персональних санкцій проти Путіна та членів Ради безпеки Росії

Депутати Європейського парламенту виступили із заявою із засудженням агресії Росії проти України і закликали запровадити персональні санкції проти російського лідера Володимира Путіна та його оточення.

«Ми закликаємо до рішучої та негайної реакції Європейського союзу та його держав-членів щодо путінського режиму, запровадження додаткових санкцій та міжнародного осуду, в тому числі персональних санкцій проти Путіна та особисто членів Ради безпеки Росії... Росія повинна бути відсторонена від організації та участі в міжнародних спортивних змаганнях, в тому числі від фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який навесні 2022 року запланований у Санкт-Петербурзі», – ідеться в документі.

«Росія стала небезпечною для Європи та світу. Її агресію необхідно зупинити всіма можливими засобами», – таких висновків дійшли автори заяви, яку підписали 67 депутатів Європарламенту.

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.