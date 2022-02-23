Папа Римський заявив про «тривожні перспективи» довкола України і попросив молитви й посту 2 березня

Папа Римський Франциск заявив про «все більш тривожні перспективи» довкола України і закликав усі сторони утримуватися від дій, які можуть заподіяти стражданням людям у регіоні.

«Я відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні. Незважаючи на дипломатичні зусилля, зроблені останніми тижнями, відкриваються все більш тривожні перспективи. Як і я, багато людей у всьому світі стривожені та стурбовані. Знову загальний мир перебуває під загрозою часткових інтересів. Я хотів би звернутися до тих, на кого покладено політичну відповідальність, щоб провели серйозне випробування совісті перед Богом, який є Богом миру, а не війни, батьком усіх, а не лише деякого, і він хоче, щоб ми були братами, а не ворогами. Прошу всіх залучених сторін утриматися від будь-якої дії, яка може призвести до ще більшого страждання народів, дестабілізуючи співіснування між націями та дискредитуючи міжнародне право», – сказав папа у зверненні про мир в Україні наприкінці загальної аудієнції у середу.

Понтифік заявив, що запрошує «усіх» провести 2 березня день посту за мир.

«Особливо прошу вірян цього дня зі старанністю присвятити себе молитві та посту», – зазначив папа Римський.

Україна зіткнулася із загрозою повномасштабного вторгнення з боку Росії після зосередження на кордоні щонайменше 150 тисяч російських військовослужбовців. Москва заперечує вторгнення. Але 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».