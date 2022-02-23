Британія заявила про готовність надати Україні кредитні гарантії на суму до 500 млн дол

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що країна готова допомогти Україні «пережити шторм російської агресії» за допомогою кредитних гарантій на суму до 500 мільйонів доларів та додаткових коштів.

Великобританія заявила 23 лютого, що пропонує гарантії кредитування Банку розвитку для проєктів з підтримки економічної стабільності та реформ, включаючи боротьбу з корупцією.

Західні країни, підтримуючи Україну, вже давно закликають Київ боротися з корупцією та проводити інші реформи, зокрема у царині верховенства права.

«Ми вкладаємо гроші в те, що робимо, і використовуємо економічний досвід і силу Великої Британії для підтримки народу України», – заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Вона додала: «Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну і допомогти її економіці витримати шторм російської агресії».

Трасс зазначила, що російське вторгнення в Україну залишається реальним. «Ми готові запропонувати пряму економічну підтримку, надаючи оборонну зброю та викриваючи спроби Росії створити фальшиві приводи для вторгнення», додала вона.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 22 лютого заявив про негайні жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.