Джонсон заявив про «негайний пакет економічних санкцій» проти Росії

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна негайно застосує жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

«Ми негайно введемо пакет економічних санкцій», – заявив Джонсон журналістам 22 лютого після проведення засідання національного комітету з надзвичайної безпеки Cobra.

Він додав, що це лише перший етап економічних санкцій Великобританії проти Росії, «тому що ми очікуємо, і я боюся, що Росія продовжуватиме ірраціональну поведінку», сказав Джонсон.

Джонсон зауважив, що санкції будуть «спрямовані не лише на організації на Донбасі, Луганськ та Донецьк, а й на саму Росію – максимально жорстко завдаючи ударів по російським економічним інтересам».

Британський прем’єр сказав, що викладе суть санкцій упродовж дня перед парламентом.

За його словами, Путін зрозуміє, що «серйозно прорахувався», якщо Росія вторгнеться в Україну, і додав, що Москва, схоже, сповнена рішучості провести повномасштабне вторгнення в Україну.

«Думаю, що трагедія нинішньої ситуації полягає в тому, що президент Путін оточив себе радниками-однодумцями, які кажуть йому, що Україна є неправильною країною», – сказав Джонсон.

Великобританія і особливо Лондон вважаються популярним місцем для багатих росіян з придбання нерухомості та ведення бізнесу. Британія пригрозила закрити російським компаніям доступ до фінансів, позбавивши можливості залучати капітал на лондонських ринках.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

США вже ввели санкції проти угруповань «ДНР» та «ЛНР» та готують нові. Про намір запровадити санкції проти Росії також оголосили Канада та Євросоюз.

МЗС України заявило, що рішенням про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.