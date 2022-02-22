США ввели санкції проти угруповань «ДНР» та «ЛНР»

Президент США Джо Байден ввів санкції щодо угруповань «ДНР» та «ЛНР». Як йдеться на сайті Білого дому, документ забороняє громадянам США будь-які інвестиції в економіку так званих «республік», пряме або непряме ввезення будь-яких товарів і технологій з цих територій та експорт туди товарів із США. Також указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішить працювати та діяти на території, контрольованій так званими «ДНР» та «ЛНР».

Майно, яке перебуває у США або надалі потрапляє до Сплучних Штатів, яке належать пов’язаним із псевдореспубліками людям, буде блокуватися, йдеться в тексті указу.

«Визнання Російською Федерацією так званих «Донецької народної республіки» («ДНР») або «Луганської народної республіки» («ЛНР»), які є регіонами України, суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими угодами та ще більше загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України», – йдеться в указі.

У тексті додано, що це є «надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США».

Постійний представник США при Раді безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд під час екстреного засідання вночі заявила, що Путін «розірвав Мінські угоди на шматки». Вона також сказала, що Москва заявила претензії на всі території Російської імперії, які існували понад 100 років тому до Радянського Союзу.

«Путін хоче, щоб світ вирушив назад у минуле, коли ще не було Організації Об’єднаних Націй і світом керували імперії. Але решта світу пішла вперед. Зараз не 1919-й, а 2022-й», – заявила Томас-Грінфілд.

Засідання було скликане з ініціативи України, Франції та Євросоюзу після оголошення про визнання Росією «незалежності» так званих «ДНР» та «ЛНР». У ніч на 22 лютого відповідний проєкт було внесено на ратифікацію до Держдуми Росії.

За підсумками засідання Ради безпеки ООН представник США Лінда Томас-Грінфілд пообіцяла, що 22 лютого будуть нові заходи Вашингтона щодо «притягнення Росії до відповідальності за явне порушення міжнародного права». Про намір запровадити нові санкції проти Росії також оголосили Велика Британія, Канада та Євросоюз.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки організації заявив, що світова спільнота має сконцентруватися на тому, «як уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли та провокації проти Донецька та Луганська».

«Ми, як і раніше, відкриті для дипломатії, для дипломатичного вирішення [конфлікту], однак допускати нову криваву бійню на Донбасі більше не маємо наміру», – сказав він.

Представник України Сергій Кислиця сказав, що Україна готова до переговорів, і зажадав від Росії скасувати указ про визнання квазі-республік та повернутися за стіл переговорів.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

МЗС України заявило, що рішенням про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.

Президент України Володимир Зеленський на тлі подій ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки».

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.