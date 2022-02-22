США вирішили перемістити співробітників посольства в Україні до Польщі на ніч

Держдепартамент США вирішив, що співробітники посольства США у Львові ніч на 22 лютого мають провести у Польщі через побоювання з приводу безпеки після того, як президент Росії Володимир Путін наказав ввести війська на окупований бойовиками Донбас для «функцій із підтримки миру».

У заяві Держдепартаменту йдеться, що ситуація з безпекою в Україні, «як і раніше, залишається непередбачуваною» і «може погіршитися без попередження».

Держдепартамент заявив, що співробітники посольства все ж зможуть повернутись до роботи.

Раніше цього місяця Сполучені Штати перенесли своє посольство в Україні зі столиці Києва до Львова, неподалік кордону з Польщею.

Президент США Джо Байден минулого тижня висловив переконаність, що Росія вторгнеться в Україну і, ймовірно, націлиться на Київ.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

МЗС України заявило, що рішенням про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.

Президент України Володимир Зеленський на тлі подій ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки».

У Європейському союзі та Сполучених Штатах заявили про відповідь санкціями проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.