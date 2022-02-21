Рішення Росії щодо угруповань «ЛНР» і «ДНР»: Євросоюз анонсує санкції проти «причетних»

Європейський союз запровадить санкції через рішення президента Росії Володимира Путіна «визнати» незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР». Про це йдеться в спільній заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

«Президент Мішель та президентка фон дер Ляйєн у найсуворіший спосіб засуджують рішення президента Росії визнати непідконтрольні уряду частини Донецької та Луганської областей України незалежними суб’єктами», – йдеться в заяві.

Керівництво ЄС вказує на те, що цей крок порушує як міжнародне право, так і Мінські домовленості.

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«Євросоюз відповість санкціями проти причетних до цього нелегального акту. Союз знову засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – додають очільники блоку.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.