«Важливо побачити зараз, хто наш справжній друг» – Зеленський розповів, як Київ відповість на дії Росії

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки» через рішення Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань. Про це він розповів під час відеозвернення, оприлюдненого Офісом президента в ніч проти 22 лютого.

За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він також припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може «підтримувати мир», як вона це заявляє», – заявив він.

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Зеленський повідомив, що вже провів переговори щодо ситуації з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном та головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Він також має заплановану розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Крім того, голова держави нагадав, що Міністерство закордонних справ 21 лютого ініціювало консультації в рамках Будапештського меморандуму.

«Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Також ініційоване екстрене скликання саміту «нормандської четвірки». Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Росію словами», – зазначив він.

Зеленський вказав на статтю 51 статуту Організації Об’єднаних Націй, яка передбачає право країн на самооборону.

«Ми добре розрізняємо провокації і наступ військ агресора. За нами правда, і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій, зробимо все, щоб так і було надалі», – запевнив президент.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

У Європейському Союзі та Сполучених Штатах вже анонсували перші санкції у відповідь на це рішення.