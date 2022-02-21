Очевидці повідомили Радіо Свобода про рух колони танків і бронетехніки з Донецька до лінії фронту

Жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Як повідомили кілька очевидців близько 23 години, колона пройшла близько години тому прямо по центру міста, вулиці Університетській, та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

«На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька», – повідомив житель міста.

«Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала», – повідомила інша очевидиця з центру міста.

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Після підписання Володимиром Путіним указу про визнання окупованих територій «незалежними» в центрі Донецька влаштували салют. Там зібралася невелика кількість людей та виступає співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує агресію на Донбасі.

В указах Путіна щодо «визнання» незаконних угруповань з’явилися пункти про «здійснення Збройними силами Російської Федерації... функцій з підтримки миру» на підконтрольній їм території Донецької та Луганської областей.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.