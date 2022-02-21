Офіс генпрокурора відкрив провадження через заяви російських посадовців щодо «визнання» ОРДЛО

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через заяви російських високопоставлених чиновників щодо окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Про це повідомила 21 лютого на своїй фейсбук-сторінці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Очільниця прокуратури нагадала, що депутати Державної думи Росії раніше звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням визнати «незалежність» незаконних збройних угруповань. Згодом це прохання підтримали члени Ради безпеки Росії.

«Наші дії: реєстрація кримінального провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади», – написала Венедіктова.

Вона вказала на те, що не може коментувати ситуацію «емоційно», натомість закон зобов’язає Офіс генпрокурора «реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ».

«Наші українські прокурори займуться цією справою «по повній програмі». Їздити на шопінг членам цього закритого клубу «по закордонах» стане важко – обіцяємо», – додала генеральна прокурорка.

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Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з цим.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.