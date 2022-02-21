«Шоу колективного Путіна»: експерти про наслідки визнання Росією «незалежності» «ЛДНР»

Російська Федерація «визнала незалежність республік Донбасу». Про це 21 лютого заявив президент Росії Володимир Путін у своєму годинному відеозверненні. А передувало заяві Путіна засідання Ради безпеки Росії, усі учасники якого висловилися за «визнання». Ось як відреагували на це експерти в студії програми Радіо Свобода «Свобода.Live».

Політичні експерти вказують на схожість сценарію дій Путіна нині з визнання «незалежності» «ЛНР» та «ДНР» й у 2008 році в Абхазії й Південній Осетії, у 2014 році в Криму.

«Здається, що Росія підсовує нам вінегрет зі своїх колишніх конфліктів. Визнає ці республіки, як це було з Грузією, вводить потім миротворців, як це було із Придністров’ям, а потім «референдумом» їх приєднує, як це було з Кримом», – вважає директор програми «Північна Америка» ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.

Здається, що Росія підсовує нам вінегрет зі своїх колишніх конфліктів

За його словами, Захід досі вважає, що це територія України.

«Згадаємо, що і президент США Байден і його держсекретар Блінкен казали, що як тільки перший російський солдат зайде на територію України – це буде вважатись вторгненням. Очевидно, росіяни намагаються обійти певним чином ці положення, або подати їх як незалежні республіки. І відповідно, як уже казали сьогодні в Держдумі прийняти пакет військових документів, які в себе включатимуть взаємодопомогу, підтримку і так далі», – додав він.

Таким чином, за словами експерта, Росія хоче показати, що це не входження на територію України, а входження на територію «незалежних» республік «ЛДНР». «Це направлено на те, аби виокремити ці території з контексту українського кордону».

Захід розуміє, що так чи інакше за визнанням буде йти військовий конфлікт

«Захід абсолютно не повірить. Після Криму, Абхазії, Осетії, неможливо повірити в таку авантюру. Захід розуміє, що так чи інакше за визнанням буде йти військовий конфлікт. Тому що всі ці провокації вони націлені на те, щоб показати, що Україна намагається розв’язати новий кривавий похід проти народу Донбасу, як кажуть росіяни. І так як вони реагували у 2008, вони очевидно будуть реагувати і зараз», – додав Краєв.

Політолог Олег Саакян назвав можливі наслідки «визнання республік Донбасу» Росією.

На його думку, можливі такі варіанти:

«Після цього фактично Росія розписується, що сценарій по розхитуванню України з середини і використання для цього окупованих територій не вдався, себто вони переходять до більш грубої сили. Це фактично шантажування тепер вже повноцінна активізація бойових дій, можливо, на Сході, можливо з розширенням географії. Ми бачимо, що скупченні війська по всьому периметру України».

З іншого боку, це дає можливість розмістити війська на окупованих територіях за сценарієм «грузинської кампанії», як це відбувалося в Абхазії й Південній Осетії, і таким чином вони умовно легалізують свою присутність там. Умовно, оскільки зрозуміло, що це не буде визнаватися ніким, але Росія тут буде діяти скажімо послідовно, в тому, щоб розмістити там війська і визнати їх наявність».

По-третє, це фактично «розписка в тому, що Мінськ закрито і потрібно шукати якусь нову формулу, умовно там «Мінськ -3». Але очевидно, що вакууму у перемовних форматах і в домовленостях регулюваннях його Росія не буде допускати. Відповідно ми побачимо тиск і гібридними, і силовими методами для примусу України до підписання певних нових домовленостей. Очевидно, що для Кремля за їх розрахунками вони мають бути більш вигідними ніж Мінськ 2».

Але не варто очікувати, що українська влада піде на такі сценарії, переконує політолог.

Російський незалежний політолог Дмитро Орєшкін вважає, що Путін влаштував «шоу». ​

«Якщо б йому (Володимиру Путіну – ред.) потрібно було отримати просто думку Радбезу, він би просто зробив це в звичайному режимі. Засідання Ради безпеки Росії ніколи раніше не транслювалося по телевізору. Тож, звичайно, це було шоу.

Це була демонстрація того, що є єдине рішенні зі сторони ключових персон. З боку ключового, так скажемо, «колективного Путіна».

Дмитро Орєшкін вважає, що визнавши «незалежність» територій, підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР», Москва «покінчить із Мінським процесом і отримає санкції».

«А коли суверенітет республік буде визнаний – тут, будь-ласка отримуй санкції, неминучі серйозні витрати державного бюджету, отримуй чорну економічну діру з серйозними екологічними проблемами, отримуй 3,5 мільйони людей, які сподіваються на те, що Росія їх буде годувати, а при цьому донецькі пенсіонери, цілком можливо втратять право отримувати пенсію українську, тобто мало Путіну не здасться».

На запитання про те, чого хоче досягти Володимир Путін, політолог відповів, що він «реваншу за розпад СРСР».

«По-перше, він хоче реваншу. Він хоче доставити максимальну незручність Україні. В ідеалі змістити її керівництво і поставити своє маріонеткове, приблизно як це було зроблено в «ДНР-ЛНР». Якщо він це зробить – визнає, це означає, що епопея закінчилась принаймні на найближчі кілька місяців. У нього буде привід сказати, що всі ці танці Шойгу (Міністр оборони Росії Сергій Шойгу – ред.) навколо українських кордонів це був відволікаючий маневр, а завдання було насправді визнати незалежність цих двох республік»

15 лютого Державна дума Росії на засіданні ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.

21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ усі її члени висловилися за «визнання незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив про визнання «визнання незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Про це він сказав під час відеозвернення 21 лютого. «Вважаю за необхідне ухвалити рішення, що давно назріло: негайно визнати незалежність і суверенітет «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу й взаємну допомогу з обома республіками», – заявив він.

МЗС України наполягає, що таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків. Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей – про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода.