Двоє військових загинули внаслідок обстрілу Зайцевого – Нацполіція

Двоє українських військових загинули внаслідок обстрілу незаконими збройними угрупованнями селища Зайцеве, повідомляє Національна поліція Донецької області 21 лютого.

Також кілька військових зазнали поранень.

«Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох – поранено. Ще один воїн поранений у Водяному», – йдеться в заяві.

Поліцейські відкрили провадження, попередньо кваліфікувавши його за статтею про терористичних акт. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо відкриття провадження через обстріл Новолуганського, внаслідок якого загинув мирний житель. За повідомленням, снаряд влучив у квартиру житлового будинку, крім того, під обстріл потрапили будівля гуртожитку, де зараз працюють магазини, і газогін. Попередньо обстріл кваліфікують як «порушення законів і звичаїв війни».

«Загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону – а це близько 43000 жителів – залишилися без електропостачання та/або води», – йдеться в зведенні поліції.

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Зокрема, без водопостачання залишилася Авдіївка та сели в околицях, Мар’їнка, Красногорівка, Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також у Дружбі та Озарянівці, що поблизу Торецька.

Загалом від початку доби 21 лютого в зоні бойових дій на 16:00 було зареєстровано щонайменше 32 обстріли, внаслідок яких двоє українських військових отримали поранення.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.