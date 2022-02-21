Станом на 16:00 в зоні ООС 32 обстріли, двоє військових поранені – штаб

Станом на 16 годину 21 лютого в зоні бойових дій зафіксували 32 порушення режиму припинення вогню, повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

При цьому 31 обстріл здійснювався зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

«Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 міліметри та 122 міліметри, міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», – йдеться в заяві.

При цьому внаслідок обстрілів один військовий отримав бойове травмування, його стан у штабі оцінюють як задовільний. Ще один військовий отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої, його стан важкий. За повідомленням, обох військових евакуювали до лікувальних закладів.

При цьому у штабі наголошують, що Збройні сили України, всупереч заявам російської сторони, не атакували окуповані Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів через кордон із Росією і не обстрілювали російську територію та прикордонні пости.

«Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога», – додають у зведенні.

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Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого Донецька вранці понеділка, а ресурси угруповання «ЛНР» пишуть про буцімто обстріл українськими військовими шістьох населених пунктів на непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про вивезення своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.