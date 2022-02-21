«Черговий фейк» – Держприкордонслужба про заяву Росії щодо «українських диверсантів»

Державна прикордонна служба заперечила заяву російських військових щодо нібито знищення української диверсійно-розвідувальної групи, поширену 21 лютого.

У відомстві назвали повідомлення «черговим фейком і дезінформацією Росії».

«Жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося», – заявляють прикордонники.

Крім того, ДПСУ не отримувала повідомлень від російської сторони про нестандартні ситуації на кордоні, зокрема, із застосуванням зброї.

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«Такі повідомлення є ніщо інше як провокація. Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить», – додають у службі.

Раніше російські військові заявили, що зранку 21 лютого нібито вбили пʼятьох членів української «диверсійно-розвідувальної групи» поблизу населеного пункту Мітякінська в Ростовській області, а також знищення двох бойових машин піхоти, відряджених для їх евакуації.

Населений пункт Мітякінська розташований на північному березі річки Сіверський Донець впритул до кордону з Україною. На території України ця річка є природною перепоною, яка розділяє підконтрольну уряду частину Луганської області і територію, контрольовану підтримуваним Росією угрупованням «ЛНР».

Україна неодноразово заявляла, що не планує жодних наступальних дій на Донбасі і звинувачувала Росію в пошуку приводу для ескалації.