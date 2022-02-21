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«Черговий фейк» – Держприкордонслужба про заяву Росії щодо «українських диверсантів»

ДПСУ не отримувала повідомлень від російської сторони про нестандартні ситуації на кордоні, зокрема, із застосуванням зброї

Державна прикордонна служба заперечила заяву російських військових щодо нібито знищення української диверсійно-розвідувальної групи, поширену 21 лютого.

У відомстві назвали повідомлення «черговим фейком і дезінформацією Росії».

«Жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося», – заявляють прикордонники.

Крім того, ДПСУ не отримувала повідомлень від російської сторони про нестандартні ситуації на кордоні, зокрема, із застосуванням зброї.

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«Такі повідомлення є ніщо інше як провокація. Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить», – додають у службі.

Раніше російські військові заявили, що зранку 21 лютого нібито вбили пʼятьох членів української «диверсійно-розвідувальної групи» поблизу населеного пункту Мітякінська в Ростовській області, а також знищення двох бойових машин піхоти, відряджених для їх евакуації.

Населений пункт Мітякінська розташований на північному березі річки Сіверський Донець впритул до кордону з Україною. На території України ця річка є природною перепоною, яка розділяє підконтрольну уряду частину Луганської області і територію, контрольовану підтримуваним Росією угрупованням «ЛНР».

Україна неодноразово заявляла, що не планує жодних наступальних дій на Донбасі і звинувачувала Росію в пошуку приводу для ескалації.

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