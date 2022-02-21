Чому жителі Росії не бояться війни з Україною, але бояться ядерного удару США: відповідає соціолог

На кордоні України та Росії новий виток напруженості: угруповання бойовиків «ДНР» та «ЛНР» оголосили про «евакуацію» жителів підконтрольних їм територій до Росії, а в угрупованні «ЛНР» закликали чоловіків «взяти до рук зброю» та відмовилися від позачергових переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Також у регіоні відновилися обстріли та вибухи, а бойовики звинуватили Україну в тому, що вона «готує вторгнення» на території ОРДЛО, а також у «підготовці диверсій». Україна це категорично заперечує, але разом із західними країнами говорить про те, що Росія та бойовики готують провокації, щоби розв'язати повномасштабну війну, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Чи бояться цієї повномасштабної війни жителі Росії? Російський соціолог, керівник відділу соціально-культурних досліджень незалежного російського «Левада-центру» Олексій Левінсон в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» пояснив, що росіяни зараз у більшості не побоюються війни з Україною, але дуже бояться «ядерного» конфлікту зі США та іншими країнами НАТО.

Аналогічні думки висловлювали люди на вулицях російських міст, яких опитували кореспонденти телеканалу «Настоящее время»:

– Згідно з вашим нещодавнім дослідженням страхів росіян, зараз війни бояться 56% опитаних. Це багато чи мало? І чи намагаються люди в Росії якось протистояти війні?

Страх війни є. Найсильніший цей страх про війну зі США, швидше за все, із застосуванням ядерної зброї

– Якщо розділити страх війни та антивоєнні настрої, то тоді можна сказати, що антивоєнних настроїв у Росії в якихось виражених публічних формах ми не спостерігаємо. Немає демонстрацій чи чогось подібного. Є якісь індивідуальні виступи у соціальних мережах. Але вони йдуть від тих соціальних груп, від яких це найбільше очікується: це ліберально налаштована інтелігенція у фейсбуці чи якихось місцях її побутування в інтернеті.

Стосовно ж страху війни, то, як показують опитування, які регулярно проводить «Левада-центр», він є. І в цьому випадку найсильніший цей страх, якщо йдеться явно про велику війну: про війну зі Сполученими Штатами, про війну, швидше за все, із застосуванням ядерної зброї тощо. Страх такої війни у Росії досяг найвищого значення за останні роки.

Щодо ставлення до війни з Україною всіх інших, то її, звісно, не хочуть. Але її також не бояться, бо вважають, що її не буде на території Росії

А ось що стосується війни з Україною, то людей, які б вітали це, хоч їх і небагато, але вони теж є. Це така маргінальна провоєнна меншість, яка може себе називати «патріотично налаштованими громадянами». Але, загалом, судячи з опитувань, це лише така маргінальна компонента.

Щодо ставлення до війни з Україною всіх інших, то її, звісно, не хочуть. Але її також не бояться, бо вважають, що її не буде на території Росії. І поки що людям не думається про те, що вона буде пов'язана з великими жертвами. Поки що їм думається, що вона, швидше за все, буде переможною: Росія дуже велика і сильна, а Україна слабка і набагато менша. Люди думають, що це буде щось подібне до війни з Грузією, тому страху ця війна не викликає.

– Ви кажете, що страх світової війни у росіян зараз досяг найвищого значення за останні роки. Який період ви маєте на увазі?

Страх світової війни зараз вийшов практично на перше місце серед інших страхів

– Знаєте, на мою думку, сміливо можна сказати, що він досяг піку за всі 20 років путінського режиму. Страх світової війни зараз вийшов практично на перше місце серед інших страхів. Дивіться: ми запитуємо в респондентів: «Чого ви боїтеся?». І пропонуємо їм майже два десятки можливих варіантів відповіді. Серед них є така відповідь: «Хвороби близьких та дітей». Ця відповідь завжди була на першому місці, і вона все ще продовжує бути на першому місці, у цьому сенсі її ніщо не може зрушити. Але після неї різні страхи виходили перше місце. І зараз на першому після неї місці стоїть страх війни, хоча зазвичай він був десь на шостому-сьомому місцях.