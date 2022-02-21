Росія заявила про вбивство «пʼяти українських диверсантів» на своїй території

Російські військові стверджують, що зранку 21 лютого вбили пʼятьох членів української «диверсійно-розвідувальної групи» поблизу населеного пункту Мітякінська в Ростовській області. Як заявила пресслужба Південного військового округу, «бойове зіткнення» сталося близько 06:00 (це 05:00 за Києвом) на ділянці російсько-українського кордону

Також російські військові вказують, нібито для «евакуації диверсантів» на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти збройних сил України, які були знищені з протитанкової зброї.

Населений пункт Мітякінська розташований на північному березі річки Сіверський Донець впритул до кордону з Україною. На території України ця річка є природною перепоною, яка розділяє підконтрольну уряду частину Луганської області і територію, контрольовану підтримуваним Росією угрупованням «ЛНР».

Українська сторона ще не коментувала цю заяву російських військових, але раніше 21 лютого заперечила причетність українських військових до знищення споруди, яку в Росії назвали прикордонним пунктом, розташованим за 150 метрів від кордону з Україною.

Україна неодноразово заявляла, що не планує жодних наступальних дій на Донбасі і звинувачувала Росію в пошуку приводу для ескалації.