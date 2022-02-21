ДПСУ назвала «свідомою провокацією» буцімто обстріл з території України прикордонників РФ

Державна прикордонна служба України заявляє, що заява ФСБ Росії про буцімто обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби російських прикордонних нарядів – «відверта провокація». Про це йдеться в офіційному повідомленні ДПСУ.

«Не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як «за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області». Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило», – йдеться в повідомленні.

Сайти бойовиків також ретранслюють це повідомлення ФСБ.

У ДПСУ додають, що «в той же час, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області».

Раніше сьогодні російська агенція ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСБ Росії повідомила, що вранці 21 лютого буцімто випущеним з території України снарядом невстановленого зразка було повністю зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів прикордонного управління ФСБ Росії у Ростовській області, за приблизно 150 метрів від російсько-українського кордону. У ФСБ повідомили, що потерпілих немає, а на місці працюють сапери.

МЗС раніше заявило, що в Україні не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Тільки станом на полудень сьогоднішнього дня штаб ООС зафіксував 21 обстріл на Донбасі, одного військового поранено.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого Донецька вранці понеділка, а ресурси угруповання «ЛНР» пишуть про буцімто обстріл українськими військовими шістьох населених пунктів на непідконтрольній українській владі території Луганщини.