До полудня бойовики понад 20 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий – штаб ООС

До полудня понеділка на Донбасі зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, один український військовий поранений внаслідок обстрілу Станиці Луганської, повідомив речник ООС Павло Ковальчук.

«Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати... Зокрема, близько години ворог обстрілював населений пункт Станиця Луганська, випустивши 140 артилерійських снарядів 122-го калібру. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове поранення, стан здоров’я українського захисника задовільний», – повідомив Ковальчук.

Він наголосив, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури й дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

«За відсутності будь-яких агресивних дій з боку захисників загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, хаотично обстрілюють населені пункти та створюють інші провокації для нагнітання ситуації», – сказав речник ООС.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого Донецька вранці понеділка, а ресурси угруповання «ЛНР» пишуть про буцімто обстріл українськими військовими шістьох населених пунктів на непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.