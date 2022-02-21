У Щасті внаслідок обстрілів повністю зупинилася Луганська ТЕС, місто знеструмлене

У прифронтовому місті Щастя внаслідок обстрілів з боку російських гібридних сил 21 лютого повністю зупинила роботу Луганська теплоелектростанція, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на Донбасі.

За його словами, Щастя залишилося повністю без електро-, водо- і теплопостачання.

«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції», – повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні, 21 лютого 2022 року о 13:10 відключено від мережі єдиний працюючий блок Луганської ТЕС через відключення ВЛ-220 Лисичанська. Також біля складу паливно-мастильних матеріалів зафіксовано загоряння. Співробітники та основне технологічне обладнання не постраждали», – повідомила компанія ДТЕК.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню, 20 лютого – 80 разів.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.