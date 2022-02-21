Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 80 разів, поранений військовий – штаб ООС

Минулої доби підтримувані Росією 80 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовий, повідомляє штаб операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, російські гібридні сили здебільшого відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

Від початку доби бойовики вісім разів порушили «тишу», втрат у ЗСУ немає.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Бойовики традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.