Внаслідок обстрілу Новолуганського загинув цивільний – голова ОДА

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко повідомив про загибель цивільного жителя через обстріл незаконними збройними угрупованнями селища Новолуганське. Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці 21 лютого.

«Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське. За оперативною інформацією, пошкоджені об’єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік», – написав Кириленко.

Згодом він уточнив, що загиблий був 1970 року народження.

Штаб Операції Об’єднаних сил наразі не коментував обстріл.

Загалом від початку доби 21 лютого в зоні бойових дій було зареєстровано щонайменше 32 обстріли, внаслідок яких двоє українських військових отримали поранення.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

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Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про вивезення своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.