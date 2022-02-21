Как доверять отчетам ОБСЕ? Западные страны частично отозвали наблюдателей из поля

Последние дни российские СМИ часто сообщают об обстрелах, провокациях и даже терактах на территории подконтрольного гибридным силам Донбасса, а иногда и на территории самой России. Как правило, эти сообщения легко опровергаются расследователями, так как поросту не имеют под собой фактажа. Но для проверки более сложных инцидентов в зоне боевых действий принято ссылаться на мониторинговую миссию ОБСЕ – к сожалению, по сообщениям СМИ и по словам источников проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии, представители части западных стран отозвали из нее своих сотрудников, и теперь там превалируют россияне и представители стран СНГ. Можно ли сейчас опираться на отчеты миссии?

С 13 февраля сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины разрешили уйти во внеочередные отпуска – в связи с военно-политической ситуацией в Украине. Соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля, сообщали Донбасс.Реалии.

Согласно полученной от одного из разведывательных органов Украины информации, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью. Стоит отметить, что украинские граждане не работают в ОБСЕ наблюдателями, поскольку являются представителями страны-участницы конфликта. Для России такого ограничения нет – по состоянию на 24.01.2022 из 680 наблюдателей 25 были россиянами. Также среди наблюдателей есть представители стран-союзников России по ОДКБ – Армения (2), Беларусь (4), Казахстан (3), Киргизия (30) и Таджикистан (14). Среди мониторов миссии также 57 граждан США, 40 подданных Ее величества королевы Великобритании, 53 человека из Боснии и Герцеговины, 35 из Молдовы, 32 из Германии и так далее. К эвакуации своих граждан призвали США, Великобритания и Канада.

«Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является гражданской миссией. Большинство членов международных миссий прикомандированы государствами-участниками ОБСЕ. Система прикомандирования позволяет государствам-участникам принимать решения, среди прочего, о перемещении своих прикомандированных сотрудников в страну или из страны. Недавно некоторые государства-участники решили, что их соответствующие прикомандированные в СММ должны покинуть Украину в ближайшие дни», – говорится в ответе ОБСЕ на запрос Донбасс.Реалии об отпусках для сотрудников.

Ранее Reuters и CNN сообщали об отъезде американских сотрудников миссии из неподконтрольного Донецка. Эвакуироваться призывали и ирландских сотрудников – девятерых граждан республики. Как стало известно Донбасс.Реалии позднее, правом на отпуск воспользовались не все. Например, из 300 мониторов ОБСЕ в Луганской области в отпуск ушло не больше 10%.

В ОБСЕ обещают работать согласно этическому кодексу

Украинские власти на разном уровне несколько раз заявили, что отсутствие в миссии представителей западных стран может привести к дисбалансу и необъективному освещению конфликта. Главе мониторинговой миссии Яшару Халиту Чевику даже пришлось выступить с официальным заявлением.

«Подчеркиваю, что все сотрудники обязаны соблюдать Кодекс поведения Миссии – этические принципы и нормы ОБСЕ – и выполнять свои обязанности беспристрастно и нейтрально», – сообщили в официальном твиттере миссии.

Как удалось выяснить Донбасс.Реалии у информированного источника в европейской организации, несмотря на временный (по крайней мере пока что) отзыв коснулся только тех представителей западных стран, которые работали в поле. «В штабах и офисах достаточно людей для эффективной работы, в том числе и на Донбассе. Все еще рассчитываем на дипломатию как единственный путь к деэскалации», – заявил источник. Продолжает работать миссия и на оккупированном Донбассе.

Работу мониторинговой миссии ОБСЕ утверждают все страны-участницы, в том числе Россия, напоминает в комментарии Радио Донбасс.Реалии дипломат Константин Елисеев, экс-представитель Украины при Европейском Союзе (2010–2015). При этом работа миссии, по его информации, ограничена как раз на территории, которую контролируют российские гибридные силы.

«К сожалению, сегодня мониторинговая миссия ОБСЕ ограничена в своей работе – российские оккупационные силы не дают им возможности полностью без ограничений работать на всей оккупированной территории Донбасса. Они имеют доступ, как я понимаю, только к линии соприкосновения, причем с украинской стороны», – заявил Елисеев.

Он также подчеркнул, что, по его информации, подавляющая часть представителей западных стран, которые работают наблюдателями ОБСЕ непосредственно в поле, ушли в отпуск и не принимают участие в работе миссии.

«Это создает дисбаланс информации и личного состава – кроме представителей стран НАТО и ЕС в ОСБЕ входят представители таких стран как Таджикистан, Сербия, Беларусь, страны-сателлиты государства-агрессора. Надеемся, что миссия скоро возобновит свою работу в полном объеме», – говорит Елисеев.

Дипломат подчеркнул, что важен не только состав миссии, а и полный доступ к территории конфликта. В частности, ОБСЕ не может работать на участке российско-украинской границы, которую контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР», напомнил Елисеев.

«Именно поэтому я сторонник размещения на неподконтрольной территории миротворческой миссии ООН», – заявил он.

Объективная работа ОБСЕ нужна прежде всего Украине – экс-посол

Разумеется, мониторы ОБСЕ рискуют, признает экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, но это делается ради серьезной работы. Люди, которые шли туда работать, понимали это подписывая контракты, подчеркнул дипломат.

«Если оттуда уйдут представители западных стран и их заменят россияне или, скорее всего, представители тех стран, которые находятся под влиянием России, это будет очень небезопасно, причем именно сейчас, когда Россия пытается продвигать нарратив про обстрелы и провокации с украинской стороны», – говорит Шамшур. Именно объективная информация помогает Украине, считает он.

Когда некоторые западные СМИ утверждают, что даже с обстрелом детского сада в Станице Луганской «все не так однозначно», можно приводить контраргументы, считает Шамшур, а вот если то же самое будет говорить ОБСЕ это хуже – этой организации доверяют. Поэтому двусмысленные формулировки только работают на пользу Кремля и группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ заканчивается 31 марта 2022 года – его нужно продлять ежегодно.

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