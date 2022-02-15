Спасти от «бандеровцев» или давить на Киев: зачем Путину признавать «ЛДНР»?

Президента России Владимира Путина попросили признать группировки «ЛДНР» независимыми государствами. Предложение исходило от коммунистов: его добрил 351 депутат российского парламента. В ответ Украина призывает мировое сообщество осудить действия Кремля и ввести дополнительные санкции. Опасно ли это признание? Какие намерения за ним скрываются?

Обращение «К президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» инициировали депутаты от КПРФ: Геннадий Зюганов и десять его однопартийцев.

Путина просят признать оккупированные территории Донбасса самостоятельными, суверенными и независимыми государствами и обеспечить, в том числе, вопросы их безопасности.

Захарченко друг, Украина – братская страна…

Выступая перед голосованием, некоторые депутаты, например, Казбек Тайсаев и Леонид Калашников от КПРФ, называли убитого главаря гибридных сил России в Донецке Александра Захарченко «своим другом». А еще в российском парламенте Украину несколько раз провозгласили «братской страной».

Также традиционно говорили о том, что Украиной управляет Америка, а власть в стране захватили «бандеровские формирования». И, мол, именно они, а не Россия, хотят войны. Россия же якобы делает все для реализации Минских соглашений. Надо защитить интересы 773 тысяч граждан России в Донецке и Луганске – такой вот посыл.

Депутат Леонид Калашников отметил: если Путин признает «ЛДНР», то Минские соглашения – разрушаются. «Мы своим постановлением определяем свою позицию: мы не согласны с тем, что вы (Украина – ред.) получили по Минским соглашениям передышку, по сути говоря, находясь в окружении под Дебальцево, находитесь в мирном состоянии, и ваши «нацисты» уничтожают людей и на территории Украины, и на территории «ЛДНР», – провозгласил коммунист.

Сардана Авксентьева, представитель фракции «Новые люди», отговаривала от этой идеи. «У некоторых очень велик соблазн уйти в тему «внешнего врага» от проблем нашего избирателя. Это, во-первых, очень высокая инфляция, это рост цен, падение реальных доходов людей, снижение качества образования и здравоохранения… Тем более, что резкие заявления и беспрерывные потрясания кулаками могут спровоцировать уже реальный конфликт, за который придется расплатиться реальными человеческими жизнями», – предостерегла Авксентьева. Но к ней не прислушались.

Реакция Путина

Депутаты российского парламента ориентируются на общественное мнение и тонко его чувствуют, сказал Владимир Путин.

«В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса. Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Но сделать это.., исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – прокомментировал решение парламента президент России.

Реакция Украины и Европы

Верховная Рада обратилась к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, к правительствам и парламентам государств мира. Украинский парламент осудил попытки России легализовать независимость оккупационных администраций в Донецке и Луганске.

Мировое сообщество призвали, в том числе:

Подтвердить территориальную целостность Украины;

Не признавать решения России по легализации «ЛДНР»;

Осудить действия России, которые подрывают безопасность в Украине и в мире;

Применить дополнительные антироссийские санкции.

В МИД Украины отметили, что Россия сознательно выходит из Минских договоренностей. Кремль призвали занять конструктивную позицию, иначе он понесет полную ответственность за разрушение мирного процесса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возможное признание «ЛДНР» назвал «грубым нарушением территориальной целостности Украины», а также нарушением Минских договоренностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц (он как раз был в Москве во время заседания Госдумы)назвал возможное признание «ЛДНР» «политической катастрофой».

«Россия принуждает Украину к Минску» – Кучеренко

Обращение к Путину о признании «ОРДЛО» свидетельствует о более активных попытках Кремля принудить Киев к выполнению Минских договоренностей, особенно – их политической части, считает Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества.

Признание автоматически повлечет за собой эскалацию

«Со стороны Российской Федерации это определенный блеф: попытки говорить о том, что если мы сейчас не пойдем на выполнение политической составляющей Минских соглашений в российской интерпретации, то будет иметь место признание псевдореспублик. И это признание автоматически повлечет за собой эскалацию на существующей линии разграничения», – прогнозирует Мария Кучеренко, обращая внимание на то, что в так называемых «конституциях» «ЛДНР» территории псевдореспублик соответствуют границам Донецкой и Луганской областей вместе с территориями, подконтрольными Киеву.

С другой стороны, напоминает аналитик, на 17 февраля Россия к годовщине Минских соглашений инициировала заседание Совбеза ООН. Поэтому быстрого ответа Путина ждать не стоит: в случае признания «ЛДНР» России было бы странно говорить о Минске в ООН, будучи главным нарушителем этих соглашений.

«Путин может признать «ЛДНР» – Гармаш

Путин мог признать группировки и без обращения депутатов, поэтому российский парламент совершил политический демарш, считает Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации ТКГ.

Это попытка через наших западных партнеров надавить на Киев

«Если этот спектакль устроили публично, – он рассчитан на какого-то зрителя. Я думаю, что зритель тот же самый, который наблюдает за скоплением войск на наших границах, за перипетиями с ультиматумами НАТО и Соединенным Штатам. Зритель – это западные наши партнеры и Киев. Это одна из акций по усилению напряжения, давления на Украину и попытка через наших западных партнеров надавить на Киев, чтобы он реализовал Минские соглашения в трактовке России, то есть, вступил в прямой диалог с Донецком и Луганском», – анализирует мотивы Кремля Гармаш.

Почему в Думе проголосовали за проект КПРФ, а не путинской партии? Представитель ОРДО в ТКГ считает, что военный шантаж России не удался, ультиматумы не сработали. Поэтому Кремль угрожает признанием «ЛДНР», что прекратит Минский процесс и снимет с России обязательства, которые в глазах Запада на нее возложили мирные договоренности. Все это, прогнозирует Сергей Гармаш, может спровоцировать более горячую фазу войны на Донбассе.

«Если Путин утратит надежду на то, что он сможет заставить Киев реализовать Минские соглашения, то он может пойти на признание «ЛДНР», чтобы сохранить конфликт как инструмент ослабления Украины», – прогнозирует действия России Гармаш и добавляет: если конфликт вернется в горячую фазу, Кремль достигнет еще одной цели, ведь вопрос о вступлении Украины в НАТО стоять уже не будет.

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