«Всю жизнь ждать и бояться – это одно из худших действий» – волонтер об угрозе из России

Ангеліна Аредова

«Мы устали бояться», – так описывает ситуацию на востоке Украины Наталья Киркач, волонтерка и глава благотворительного фонда «Славянское сердце». Наталья Киркач рассказывает, что за восемь лет войны со своей командой они прошли множество испытаний, поэтому точно знают, как будут реагировать в случае возможного нового вторжения России.

Наталья говорит, что для нее волонтёрство – это стиль жизни и осознание, что ты необходим своей стране и людям, которым можешь помочь. В 14-15 годах она помогала в эвакуации 140 тысячам мирных граждан, способствовала оказанию гуманитарной и юридической помощи переселенцам. В интервью Радио Донбас.Реалии Наталья Киркач рассказала, как реагирует сейчас на новости о возможной вторжении, готовятся ли волонтёры к наступлению и что делать, если боевые действия возобновятся с новой силой.

Наталья Киркач делится своим опытом волонтёрской работы на Донбассе: «Мы начали свою деятельность с июня 2014 года, фактически с первых дней конфликта. Если в начале все действия были основаны на собственной инициативе, ресурсах, то вскоре мы начали изучать международные стандарты оказания гуманитарной помощи и стали профессионалами». Сейчас Наталья уверена, что знает, кому следует позвонить в случае экстренной ситуации, ведь за время войны волонтёры успели обменяться контактами и создать план действий в случае вторжения.

Последние новости о угрозе вторжении России волонтерка анализирует так: с одной стороны, важно подавать информацию таким образом, чтобы люди видели реальную картину происходящего и объективно оценивали ситуацию. А с другой – каждое неаккуратное слово плохо влияет на настроение жителей Донецкой и Луганской областях. «Это приносит очень большую нагрузку на местное население и вводит людей в депрессию. Представьте: мы каждый день живем в опасности, а тут нам говорят готовиться к еще одной», – объясняет Наталья.

Хотя ситуация в регионах действительно напряженная, сейчас не время поддаваться панике, стоит научиться критически мыслить, считает Наталья: «Люди теряют работы, доходы. Конечно, от этого становится еще тревожнее. Мы не знаем, будет ли эта война, мнимая ли эта угроза. Но мы устали бояться, ведь восемь лет уже живем в этой войне. Есть вещи, на которые мы не сможем повлиять, но вправе изменить свои реакцию на них», – говорит активистка.

Важно показать готовность

Западные партнёры активно принимают участие в переговорном процессе и помогают оружием. Наталья Киркач считает, что таким образом международное сообщество показывает свою готовность к эскалации конфликта. «Сейчас, в любом случае, важно показать, что мы готовы. Реакции Западных партнёров у всех разные, в принципе они все обоснованы. Но сидеть и ждать вторжения – не выход, несмотря на реакции наших международных партнёров», – говорит волонтёрка.

Волонтерское сообщество и международные организации готовятся к возможному возобновлению боевых действий и уже составляют планы экстренного реагирования: «Если спрашивать про нас: готовы ли мы? Мы – готовы. Получив колоссальный опыт в 14-15 годах, мы теперь понимаем, как себя вести, с кем связываться, уже созданы кластеры для координации. В своём волонтерском сообществе, которое уже профессионально этим занимается, мы обсуждаем и готовим планы реагирования».

Прогнозы по поводу действий России усиливают напряжение среди жителей Донбасса, а порой порождают панику. Психологически не у всех получается настроить себя на внутреннее спокойствие. Наталья говорит: она старается не застревать в состоянии «депрессии и ожидания вторжения», а наоборот, мотивирует людей продолжать жить дальше и работать. «Важно понимать, что агрессия может быть. Но всю жизнь ждать и бояться – это одно из худших действий. Нужно продолжать жить. Но я хочу сказать, что тревожный чемоданчик должен быть собран. И психологически люди должны понимать возможную ситуацию, но ни в коем случае не падать в депрессию», – делится Наталья Киркач.

Вспомнить аргоритм, собраться с мыслями

В случае полномасштабного вторжения России в Украину волонтёры не собираются прекращать свою деятельность, а наоборот, планируют активизироваться, заверяет Наталья. Первое, что нужно сделать, – собраться с мыслями и достать разработанные алгоритмы действий. Возможно, нужно будет перемещаться в укрытие, поэтому стоит заранее узнать адреса безопасных помещений поблизости. Далее взять свой тревожный чемоданчик, в котором должны быть сложены все документы семьи. После этого действовать по плану, который каждый человек должен проработать для себя уже сегодня.

«В свою очередь, мы как организация не собираемся никуда бежать. Мы планируем активизироваться, частично трансформировать свою деятельность. Как раз вспомнить ту работу, которую мы совершали 6 лет назад. Если такая угроза станет явной, то это будет три локации для эвакуации. Сейчас, с помощью тренингов, мы актуализируем свои знания, для того чтобы быть максимально полезными для пострадавшего населения, если наступление произойдет. Но очень надеемся и верим, что все будет хорошо», – завершает волонтёрка Наталья Киркач.

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