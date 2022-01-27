Протитанкові ракетні комплекси, катери, безпілотники, зброя та боєприпаси: ці та інші системи Україна у ці дні постійно отримує як технічну допомогу на тлі скупчення російських військ на кордонах та бойових дій на Донбасі. У Міністерстві оборони України підрахували, що в 2021 році отримали такої допомоги на майже 450 мільйонів доларів. Надалі США планують передати ще 5 гелікоптерів Мі-17, Литва та Латвія – зенітно-ракетні комплекси Stinger, а Естонія – гармати Д-30.

Радіо Донбас.Реалії розповідає, для чого потрібна зброя, яку вже передали, та поповнюватиме цей список у разі наступних поставок.

Протитанкове озброєння

США: ПТРК Javelin

25 січня до України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги з 300 протитанкових ракетних комплексів. Javelin призначений для ураження бронетехніки, гелікоптерів і БПЛА, наземних укріплень. Дальність ураження у модернізованих ПТРК – 4 км. Бронепробиття – до 800 мм. Ракета може атакувати як по прямій, так і зверху, де захист у бронетехніки менший. Низка ЗМІ саме з цією особливістю пов’язала встановлення на башти російських танків захисних екранів. Як показали стрільби на українському полігоні, такі екрани від американської ракети не рятують.

Великобританія: ПТРК NLAW

18 січня стало відомо про початок постачання в Україну NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Це – протитанковий ракетний комплекс малої дальності стрільби – до 800 м. Призначений для знищення броньованих машин, танків, БТРів, а також гелікоптерів і укріплень. Ефективний в умовах вуличних боїв. Гарантоване бронепробиття – до 500 мм. Ракета розривається, наприклад, над баштою танку, «прошиваючи вогняними струменями». Наразі відомо про постачання 2-х тисяч одиниць такої зброї.

ВМС

Island

Україна наразі отримала від Cполучених Штатів 4 катери типу Island – це 34-метрові кораблі берегової охорони. Вони обладнані автоматичною гарматою калібром 25 мм та двома кулеметами калібром 12,7 мм. Катери отримали назви українських міст: «Слов’янськ», «Старобільськ», «Фастів» і «Суми».

Човни, обладнання, спорядження

У лютому 2021 року у ВМС повідомили про отримання 10 швидкісних катерів і понад 70 надувних човнів у рамках міжнародної технічної допомоги від США. Також у ВМС уточнили, що з 2014 року отримують також водолазне спорядження, тепловізори, засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси.

Автомобілі

За підрахунками Міноборони, тільки у 2021 році в рамках військової допомоги:

США передали 55 бронеавтомобілів HMMWV ;

; Латвія передала 7 санітарних автомобілів Land Rover Defender ;

; Великобританія передала 20 колісних протимінних тралів Spark (призначені для очищення шляхів руху військових колон від вибухонебезпечних предметів).

Безпілотники

У 2016 році як допомогу Україна отримала від США 72 розвідувальних БПЛА RQ-11B Analog Raven Systems. Вони споряджені камерами денного або нічного бачення. Радіус дії – 10 км.

Допомога ВПС

У 2015 році США передали Україні засоби спеціального захисту, маски та шоломи.

Прилади нічного бачення

У 2018 році українські військові отримали безоплатно від США 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 млн. дол.

Стрілецька зброя та набої

У 2021 році у додатковому пакеті допомоги від США була партія стрілецької зброї.

Литва у 2016 році передали Україні 150 тон набоїв калібру 5,45 для автоматів «Калашникова».

Естонія у 2020 році передала Україні 2400 пістолетів «Макарова» та набої до них.

А ще…

У інфографіці Міноборони за 2021 рік згадують ще про таку допомогу: озброєння, засоби РЛС, боєприпаси, бронежилети, індивідуальні аптечки. Також відомо про безоплатне постачання зі США GPS-навігаторів, лазерних систем імітації бойових дій, радіостанцій Harris Falcon-III.

Також 26 січня ЗМІ повідомили, що Німеччина, яка відмовляла у постачанні зброї і блокувала спільно з Нідерландами постачання озброєнь через НАТО, вирішила у відповідь на прохання України надіслати в якості допомоги 5000 захисних касок.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу