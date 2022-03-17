«Готові купувати винищувачі»: як працює одна з найбільших волонтерських організацій під час війни

Готівка, безготівка, перекази криптовалютою: понад два мільярди гривень зібрав фонд «Повернись живим» за перші 15 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фонд, що існує з 2014 року, у промислових масштабах закуповує, зокрема, тепловізори, приціли, рації та квадрокоптери. Окремо від держави організація от-от має придбати для війська броньовану техніку, заключила з однією з країн Європи угоду на 100 військових квадрокоптерів вартістю 5 мільйонів євро і вже передала аеророзвідці Reybird – безпілотний літак вартістю 600 тисяч доларів. Про те, як працює волонтерська допомога під час війни, Радіо Донбас.Реалії поговорило з Тарасом Чмутом, директором фонду «Повернись живим».

– За якою логікою фонд розподіляє майно, придбане за кошти благодійників?

– «Повернись живим» працює 8 років, і за цей час ми навчилися адекватно оцінювати потреби війська. Ми не допомагаємо всім підряд, тому що хочемо отримати найефективніший результат. Так, це багатьом не подобається, але фонд напряму працює з військовослужбовцями та добровольцями без «прокладок» чи посередників. Також, фонд допомагає тим, хто дає найвищий результат у критерії «витрачені ресурси – отриманий результат».

Наразі майно першочергово передається ракетним та артилерійським військам, розвідбатам, Головному управлінню розвідки Міноборони, Силам Спеціальних операцій, морській піхоті, десантно-штурмовим військам і, звісно ж, механізованим частинам. Ці військові зараз на передових позиціях оборони: саме вони відбивають атаки росіян, саме вони зараз найбільше гинуть.

Так, ми би хотіли укомплектувати геть всю територіальну оборону, але, вибачте, коли у нас є вибір: дати тепловізійний приціл снайперу, який працює під Харковом, і дати його з тероборонівцю з Франківська – зрозуміло, що техніку отримає перший.

Інша справа, коли є якісь надлишки. Наприклад, ми закупили 1 500 квадрокоптерів: 1000 з них оперативно підуть у війська, і ще 500 розподілили між іншими захисниками. Тоді так, може віддавати без пріоритетів. В усіх інших випадках – є чіткий алгоритм.

–​ На сторінці фонду у фейсбук понад 3,2 мільйони підписників. Люди щодня залишають вам тисячі коментарів, частина з який негативні. Основна претензія –​ «ви не передали допомогу особисто мені». Чому так трапляється?

– Так трапляється, тому що ми працюємо з підрозділами, а не з окремими військовими. Якщо будемо передавати по 1000 тепловізорів у руки тисячі бійців, кожен з яких прийде отримувати майно особисто, утвориться хаос. Хаос, в результаті якого ми відтермінуємо нашу перемогу. У перші дні повномасштабного вторгнення фонд дійсно видавав все і всім. У київський офіс сотнями приходили військові: отримували допомогу, йшли, потім поверталися. Ми закупили зі складів у столиці та околицях усе, що ще можна було закупити, підтягнули підготовлений заздалегідь власний резерв, і масово видавали майно. Просто цілодобовим потоком.

За кілька днів прийшло розуміння, що велика війна триватиме, щонайменше, місяцями. Тому ми з колегами видихнули й домовилися працювати, як це було раніше: отримуємо заявку від конкретного підрозділу, опрацьовуємо її, віддаємо все одразу на десятки, сотні чи навіть тисячі бійців. Це може дратувати когось, чи засмучувати, але облік і системність мають бути навіть на війні. На сьогодні потреби захистинів вимірюються сотнями тисяч одиниць всього. Фонд, хоч і є найбільшим, і купує на десятки мільйонів щодня, але однак не може забезпечити усіх усім одночасно.

–​ Як фонд організовує закупки з-за кордону? З якими країнами співпрацює найбільше?

– Ми першими офіційно і в «білу» налагодили масову поставку в Україну товарів подвійного призначення, серед яких, наприклад, бронежилети, шоломи і тепловізори. Маємо офіс у Києві й ще два у регіонах: команда чимала, і у її складі є людина, яка займається міжнародними юридичними питаннями. Ми не беремо маленькі партії, не співпрацюємо з іншими організаціями за принципом «ми знайшли, а ви придбайте і передайте нашим бійцям». Ні, «Повернись живим» купує тільки і передає тільки те, що відповідає потребам війни та запиту від ЗСУ. Ніхто на нас не впливає. І не зможе вплинути.

Щодо країн, то це, найперше, Польша. У них ми купували, зокрема, рації, квадрокоптери і бронежилети. Але географія не обмежується Європою — є, наприклад, поставки із США. Наразі ми також реалізуємо у тісній співпраці з державою міжнародну угоду на 17,1 мільйони доларів. Подробиці цієї угоди зможемо розголошувати після її реалізації.

Із за кордоном наразі основна проблема – об’єми. Люди не розуміють, що на закупівлю 100 тепловізорів ми витратимо стільки ж ресурсу, що і на купівлю 1000. Тому на нас періодично ображаються, мовляв, могли би брати партії, які є. Ні, якщо ми витрачаємо на це народні кошти, а ви не просто віддаєте, то фонд цікавлять виключно великі партії. І бажано, щоби речі там коштували адекватних грошей, тому що на війні насправді наживаються, як чужі, так і свої. Наприклад, нам пропонували нещодавно велику партію бронежилетів, вартістю близько 950 євро за штуку. Це – космічна ціна. Бронежилети такого класу можна знайти на 30-40% дешевше.

–​ Як фонд співпрацює з владою України?

– На рівні Збройних сил у нас максимально повна взаємодія. Генштаб, Міноборони, командири бригад на місцях і так далі — фонд з усіма на цілодобовому зв’язку. Також є взаємодія на рівні Офісу Президента, на рівні Міністерства зовнішніх справ, на рівні Міністерства внутрішніх справ. Якщо «Повернись живим» зможе, наприклад, закупити нові Байрактари раніше, ніж це зробить держава, – ми зробимо це без подальших проблем із владою. Якщо у нас є домовленість з Укроборонпромом на закупівлю бронетехніки, то держава не проти такої взаємодії. Ми готові купувати винищувачі, боєприпаси – все, на що стане грошей і все, що буде доступне фонду для перемоги у війні з Росією. Зараз час перестати приховувати, що наші квадрокоптери коригують артилерійський вогонь, що ми обладнуємо дрони-камікадзе, що ми знаємо, де дістати для війська додатковий боєкомплект і, зрештою, розуміємо, як ліквідовувати росіян, які прийшли на територію України.

–​ Якою зараз є основна проблема «Повернись живим»?

–​ Напевно, основна зараз проблема – це час. Гроші на закупівлю всього необхідного поки надходять, а от часу, щоб знайти все й доставити — немає. Також є проблема з логістикою. Схід, на який ми раніше були так сильно орієнтовані, зараз, фактично, відрізаний. Росія, схоже, хоче відрізати Маріуполь та південну частину України. У планах ворога, судячи з усього, захоплення виходів до Азовського та Чорного моря, а, відтак, сполучення з Кримом і забезпечення анексованого півострова питною водою. Тому нам потрібно вигравати час, і доставляти все необхідне у місця, де наразі складно проїхати.

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