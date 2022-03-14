Война, день 19: Как борятся города Украины

Идет 19-й день полномасштабной атаки России на Украину. Здесь мы обновляем информацию из городов Украины, чтобы вы были в курсе общей картины: какие тенденции, что делает армия, откуда проводится эвакуация, где сегодня опасно, а где атаки успешно отбили. Держимся вместе!
Что в городах за последние сутки
Киев
Утром – попадание снаряда в 9-этажку на Оболони, предварительно погибших двое, начался пожар.
Также утром было попадание по территории авиазавода Антонова на Святошино.
Вчера успешно эвакуированы тысяча человек из Барышевской ОТГ, тысяча – из Дымерской, 600 человек из Бучи, также вывезли психоневрологические пансионаты из Бородянки и Кичеево. По оценкам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в ближайшее время урозы столице нет: войска России, которые шли брать город, разбиты, они окопались в селах области и испытывают дефицит топлива. Так же он ценивает ситуацию возле Харькова, Чернигова и Сум.
В Ирпене русские военные вчера расстреляли документалиста и бывшего корреспондента The New York Times Брента Рено. По данным JFJ, в Украине с 24 февраля убили троих журналистов и произошло 10 покушений на убийство.
Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил, что якобы находится в Гостомеле и готовится к штурму столицы. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что если это правда, то он будет ликвидирован.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, город готовится к возможной блокаде, накоплены запасы продуктов на 2 недели.
«Укрэнерго» возобновило электроснабжение на ЧАЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Харьков
Самая трудная точка – Изюм, город сильно разрушен во время наступления русских войск. Часть города контролиурет Украина, часть – Россия. Проводится эвакуация.
Ночью были удары по Салтове и Новым домам в Харькове. Всего по Изюму, Харькову Чугуеву и Роганям вчера, по данным главы ОГА Олега Синегубова, прилетело около 50 артиллерийских и минометных снарядов. По сообщению полиции, были также удары по больницам.
Донбасс
Мариуполь продолжает быть в окружении, обстрелы по городу очень сильные. Связь появляется лишь эпизодиески и в определенных местах, благодаяря этому очевидцы сообщает, насколько трудная ситуация в городе: много погибших на улицах, почти нет воды, еды, никаких коммунальных коммуникаций. Журналистам Associated Press удается передавай ть фото и вижео из осежденного города (смотрите здесь: Евгений Малолетка, Мстислав Чернов). По данным горсовета, за время блокады в Мариуполе погибли 2187 человек.
С 12 марта в Мариуполь движется гуманитарная колонна из Запорожья, которая должна оставить помощь и забрать людей. Она едет по контролиуремой российскими войсками территории; колонна по состоянию на вечер 13 марта остановилась в Бердянске и сегодня должна продолжить дорогу.
Среди самых трудных по обстрелам и разрушениям – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная Луганской области. По оценкам главы области Сергея Гайдая, обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть повсюду одновременно. 1600 человек удалось эвакуировать вчера. Сегодня поезд отправляется из Новозолотаревки, до него везут автобусы:
- Рубежное: 10:00 и 12:00, точка сбора не указана
- Горское: 12.00 (Дом культуры Украина, ул. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622)
- Золотое: 12.00, ВГА Золотое (Галканова Елена 0508158203)
- Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное, время не указано
- Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое
- Новоайдар-Северодонецк
Волноваха занята российскими войсками, перед этим она была практически разрушена обстрелами. Вчера мы обратили внимание, что последствия этих обстрелов уже фотографируют российские журналисты. Часть людей удалось эвакуировать небольшими группими за прошедшие две недели, но часть осталась в городе.
Сумы
Вчера утром армия Украины отбила попытку атаки на Сумы, которыя началась с обстрела украинского блокпоста из САУ.
По словам главы ОГА Дмитрия Живицкого, русские войска ведут огонь по населенным пунктам области, в частности, с железнодорожной станции Смородино в оккупированном Тростянце. Днем в Сумах боев не было, но от обстрелов пострадали Боромля и Большая Писаревка, вечером был авианалет на жилой сектор Охтырки, погибли трое людей, сообщил мэр Павел Кузьменко. В области есть разбитая и захваченная русская техника.
12 марта в Тростянце российские военные угнали с подстанции три автомобиля скорой помощи: Volkswagen Crafter ВМ4565СО, темно-зеленый УАЗ ВМ6169АТ, Peugeot Citroen ВМ1246СО.
Зеленых коридоров сегодня в области не будет.
Чернигов
Украинская армия разбила на этом направлении колонну российских танков, сообщает оператичное командование «Север». Ночью три авианалета на Ченигов.
Запорожье
В Запорожской области ВСУ уничтожили около 200 единиц техники войск России, сообщает военная администрация области. Радиационный фон на захваченной АЭС в норме. В захваченном Бердянске вчера опять был большой митинг жителей против российской армии. Вчера разбита колонна русской техники из 220 единиц под Васильевкой.
Два мэра находятся в плену. 11 марта российскими военными похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. По данным президента, к нему применяют пытки. 13 марта похищен мэр Днепрорудного Евгений Матвеев.
Вчера, по словам министри реинтеграции Ирины Верещук, не сработал гуманитарны коридор из Пологов.
Николаев
Вчера от бомбардировки в городе погибли 9 человек, сообщил глава Виталий Ким. Утром авианалет на Снегуровку, повреждены 5 домов, есть информация об одном погибшем.
Херсон
В воскресенье в Херсоне снова прошел большой митинг против российской армии, участники пишут, что самый массовий за время оккупации. В области остро стоит вопрос с продовольствием и лекарствами, особенно с инсулином.
Львов
Число погибших в результате обстрела Яворовского полигв воскресенье возросло до 35, сообщила областная военная админия.
Ровно
В результате авиаудара 14 марта по телевизионной башне в Ровенской области в регионе не работает теле- и радиовещание, сообщил глава администрации Виталий Коваль.
Житомир
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что около 3 часов ночи был ракетный удар по пгт Ставище Брусиловского района, 4 человека пострадали.
Одесса
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что российские войска намерены в ближайшее время десантироваться в Одессе и Одесской области, но «легкой прогулки не будет».
Инструкция Министерства здравоохранения на случай применения химического оружия:
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- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы, заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
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- включить телевизор или радио для дальнейших инструкций, предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
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- выключить бытовые приборы и газ;
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- при эвакуации возьмите с собой аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
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- используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
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- случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низом.
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