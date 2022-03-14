Война, день 19: Как борятся города Украины

Идет 19-й день полномасштабной атаки России на Украину. Здесь мы обновляем информацию из городов Украины, чтобы вы были в курсе общей картины: какие тенденции, что делает армия, откуда проводится эвакуация, где сегодня опасно, а где атаки успешно отбили. Держимся вместе!

Потери России. На утро 14 марта: около 389 танков, 1249 бронемашин, 77 самолетов, 90 вертолетов, 150 пушек, 60 цистерн, 64 РСЗО, 34 средства ПВО, более 12 000 личного состава убитыми (данные Генерального штаба ВСУ). Спецслужбы США по состоянию на 8 марта оценивали потери России войне в 2-4 тысячи убитыми. Россия по состоянию на 2 марта признала 498 погибших и 1597 раненых, новых данных там не озвучивали. Также Кремль признает пленных, но утверждает, что их немного. «Укрзалізниця» отозвала вагоны-рефрижераторы На утро 14 марта: около 389 танков, 1249 бронемашин, 77 самолетов, 90 вертолетов, 150 пушек, 60 цистерн, 64 РСЗО, 34 средства ПВО, более 12 000 личного состава убитыми (данные Генерального штаба ВСУ). Спецслужбы США по состоянию на 8 марта оценивали потери России войне в 2-4 тысячи убитыми. Россия по состоянию на 2 марта признала 498 погибших и 1597 раненых, новых данных там не озвучивали. Также Кремль признает пленных, но утверждает, что их немного. «Укрзалізниця» отозвала вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших, так как Россия отказалась забирать тела. Кабмин Украины разработал процедуру обращения с телами российских военных: созданы группы из разных служб на местах.

Об угрозе сегодня. По оценкам Генерального штаба, основные усилия армии России в прошлые сутки сосредоточила на удержании ранее занятых рубежей. New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Кремль обратился за военной и экономической помощью к Китаю, но посольство Китая в США опровергло это. Раньше Россия По оценкам Генерального штаба, основные усилия армии России в прошлые сутки сосредоточила на удержании ранее занятых рубежей. New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Кремль обратился за военной и экономической помощью к Китаю, но посольство Китая в США опровергло это. Раньше Россия инициировала созыв заседания Совбеза ООН из-за «военно-биологической деятельности США в Украине»: США считают, что такие обвинения могут говорить о планах Кремля применить в Украине химическое оружие. Президент Владимир Зеленский предупредил Россию о жестком санкционном ответе в случае, если она применит химоружие в Украине. Министерство обороны России подтвердило применение в Украине термобарического оружия: это тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), здесь о том, что это и как бороться

Жертвы в Украине. По данным ООН, в Украине от боевых действий погибли 596 человек, из них 43 – дети, но реальная цифра выше, особенно в Изюме, Мариуполе и Волновахе. По данным Офиса генпрокурора Украины, погибших детей – 85, 100 ранены. Президент Владимир Зеленский 12 марта сообщил об около 1300 погибших украинских военных. Министерство иностранных дел ведет сайт о российской агрессии против Украины По данным ООН, в Украине от боевых действий погибли 596 человек, из них 43 – дети, но реальная цифра выше, особенно в Изюме, Мариуполе и Волновахе. По данным Офиса генпрокурора Украины, погибших детей – 85, 100 ранены. Президент Владимир Зеленский 12 марта сообщил об около 1300 погибших украинских военных. Министерство иностранных дел ведет сайт о российской агрессии против Украины WAR.UKRAINE.UA , где документируются преступления нападающих и героизм украинского народа. KSE Institute, Офис президента и Министерство экономики запустили сайт «Росія заплатить» : там данные о вреде, нанесенном российской армией гражданам и государству.

Безопасность. Военные просят очевидцев обстрелов просят показывать поврежденные объекты инфраструктуры только без привязки к местности (крупно), не называть адресов, так как это может помогать наводчикам. Сухопутные войска обратились к украинцам на временно оккупированных российскими войсками территориях с призывом лишать российские войска, в первую очередь, тыловой поддержки: «Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным». Укравтодор призвал срывать или закрашивать таблички с названиями населенных пунктов, чтобы дезориентировать солдат армии РФ. Telegram-бот МВД для сообщений о ДРГ или российской технике: Военные просят очевидцев обстрелов просят показывать поврежденные объекты инфраструктуры только без привязки к местности (крупно), не называть адресов, так как это может помогать наводчикам. Сухопутные войска обратились к украинцам на временно оккупированных российскими войсками территориях с призывом лишать российские войска, в первую очередь, тыловой поддержки: «Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным». Укравтодор призвал срывать или закрашивать таблички с названиями населенных пунктов, чтобы дезориентировать солдат армии РФ. Telegram-бот МВД для сообщений о ДРГ или российской технике: https://t.me/stop_russian_war_bot Здесь ВСУ объясняют отличия в камуфляже военных и техники между Украиной и Россией. Ассоциация юристов Украины подготовила инструкцию для граждан России , как им сдаться в плен.

Что в городах за последние сутки

Киев

Утром – попадание снаряда в 9-этажку на Оболони, предварительно погибших двое, начался пожар.

Также утром было попадание по территории авиазавода Антонова на Святошино.

Вчера успешно эвакуированы тысяча человек из Барышевской ОТГ, тысяча – из Дымерской, 600 человек из Бучи, также вывезли психоневрологические пансионаты из Бородянки и Кичеево. По оценкам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в ближайшее время урозы столице нет: войска России, которые шли брать город, разбиты, они окопались в селах области и испытывают дефицит топлива. Так же он ценивает ситуацию возле Харькова, Чернигова и Сум.

В Ирпене русские военные вчера расстреляли документалиста и бывшего корреспондента The New York Times Брента Рено. По данным JFJ, в Украине с 24 февраля убили троих журналистов и произошло 10 покушений на убийство.

Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил, что якобы находится в Гостомеле и готовится к штурму столицы. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что если это правда, то он будет ликвидирован.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, город готовится к возможной блокаде, накоплены запасы продуктов на 2 недели.

«Укрэнерго» возобновило электроснабжение на ЧАЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Харьков

Самая трудная точка – Изюм, город сильно разрушен во время наступления русских войск. Часть города контролиурет Украина, часть – Россия. Проводится эвакуация.

Ночью были удары по Салтове и Новым домам в Харькове. Всего по Изюму, Харькову Чугуеву и Роганям вчера, по данным главы ОГА Олега Синегубова, прилетело около 50 артиллерийских и минометных снарядов. По сообщению полиции, были также удары по больницам.

Донбасс

Мариуполь продолжает быть в окружении, обстрелы по городу очень сильные. Связь появляется лишь эпизодиески и в определенных местах, благодаяря этому очевидцы сообщает, насколько трудная ситуация в городе: много погибших на улицах, почти нет воды, еды, никаких коммунальных коммуникаций. Журналистам Associated Press удается передавай ть фото и вижео из осежденного города (смотрите здесь: Евгений Малолетка, Мстислав Чернов). По данным горсовета, за время блокады в Мариуполе погибли 2187 человек.

С 12 марта в Мариуполь движется гуманитарная колонна из Запорожья, которая должна оставить помощь и забрать людей. Она едет по контролиуремой российскими войсками территории; колонна по состоянию на вечер 13 марта остановилась в Бердянске и сегодня должна продолжить дорогу.

Среди самых трудных по обстрелам и разрушениям – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная Луганской области. По оценкам главы области Сергея Гайдая, обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть повсюду одновременно. 1600 человек удалось эвакуировать вчера. Сегодня поезд отправляется из Новозолотаревки, до него везут автобусы:

Рубежное: 10:00 и 12:00, точка сбора не указана

Горское: 12.00 (Дом культуры Украина, ул. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622)

Золотое: 12.00, ВГА Золотое (Галканова Елена 0508158203)

Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное, время не указано

Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое

Новоайдар-Северодонецк

Волноваха занята российскими войсками, перед этим она была практически разрушена обстрелами. Вчера мы обратили внимание, что последствия этих обстрелов уже фотографируют российские журналисты. Часть людей удалось эвакуировать небольшими группими за прошедшие две недели, но часть осталась в городе.

Сумы

Вчера утром армия Украины отбила попытку атаки на Сумы, которыя началась с обстрела украинского блокпоста из САУ.

По словам главы ОГА Дмитрия Живицкого, русские войска ведут огонь по населенным пунктам области, в частности, с железнодорожной станции Смородино в оккупированном Тростянце. Днем в Сумах боев не было, но от обстрелов пострадали Боромля и Большая Писаревка, вечером был авианалет на жилой сектор Охтырки, погибли трое людей, сообщил мэр Павел Кузьменко. В области есть разбитая и захваченная русская техника.

12 марта в Тростянце российские военные угнали с подстанции три автомобиля скорой помощи: Volkswagen Crafter ВМ4565СО, темно-зеленый УАЗ ВМ6169АТ, Peugeot Citroen ВМ1246СО.

Зеленых коридоров сегодня в области не будет.

Чернигов

Украинская армия разбила на этом направлении колонну российских танков, сообщает оператичное командование «Север». Ночью три авианалета на Ченигов.

Запорожье

В Запорожской области ВСУ уничтожили около 200 единиц техники войск России, сообщает военная администрация области. Радиационный фон на захваченной АЭС в норме. В захваченном Бердянске вчера опять был большой митинг жителей против российской армии. Вчера разбита колонна русской техники из 220 единиц под Васильевкой.

Два мэра находятся в плену. 11 марта российскими военными похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. По данным президента, к нему применяют пытки. 13 марта похищен мэр Днепрорудного Евгений Матвеев.

Вчера, по словам министри реинтеграции Ирины Верещук, не сработал гуманитарны коридор из Пологов.

Николаев

Вчера от бомбардировки в городе погибли 9 человек, сообщил глава Виталий Ким. Утром авианалет на Снегуровку, повреждены 5 домов, есть информация об одном погибшем.

Херсон

В воскресенье в Херсоне снова прошел большой митинг против российской армии, участники пишут, что самый массовий за время оккупации. В области остро стоит вопрос с продовольствием и лекарствами, особенно с инсулином.

Львов

Число погибших в результате обстрела Яворовского полигв воскресенье возросло до 35, сообщила областная военная админия.

Ровно

В результате авиаудара 14 марта по телевизионной башне в Ровенской области в регионе не работает теле- и радиовещание, сообщил глава администрации Виталий Коваль.

Житомир

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что около 3 часов ночи был ракетный удар по пгт Ставище Брусиловского района, 4 человека пострадали.

Одесса

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что российские войска намерены в ближайшее время десантироваться в Одессе и Одесской области, но «легкой прогулки не будет».

Инструкция Министерства здравоохранения на случай применения химического оружия:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы, заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;



включить телевизор или радио для дальнейших инструкций, предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;



выключить бытовые приборы и газ;



при эвакуации возьмите с собой аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;



используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);



случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низом.

Архив предыдущих дней хранится здесь.