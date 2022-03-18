«Сім годин із мішком на голові»: мер Мелітополя розповів подробиці про полон і обмін

Звільнений із полону російських військ мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у полоні зазнав психологічного тиску, і повідомив про дві спроби обміну.

«Минало досить хвилююче, бо це була друга спроба обміну. Перша спроба обміну була невдалою, вона проходила у понеділок, мене возили понад сім годин у машині, після чого повідомили про те, що обмін не відбудеться. Повернули назад у камеру… Це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять із мішком на голові, не розуміючи, де, куди, ті особи, які тебе возять, ти їм абсолютно не довіряєш. Ще добу, півтори доби я перебував у камері», – сказав Федоров в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

Друга спроба обміну, за його словами, «також була досить складною», але успішною.

Федоров також повідомив, що в полоні його не били, що він пов’язує з розголосом справи, проте тиснули психологічно.

«Коли від мене треба було щось отримати, часом було п’ять, шість, сім військових навколо мене було зі зброєю. Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, які перебувають поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували – і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами і так далі. Тому всі ці шість днів були досить тяжкі», – сказав мер.

Він уточнив, що утримували його у СІЗО міста Мелітополя.

«Зараз я перебуваю в Києві, сьогодні я мав зустріч із президентом Зеленським, після цього ми обговорили всю поточну ситуацію, перспективи розвитку ситуації, і вже завтра я буду на території Запорізької області. Є певний план дій, який я за дорученням президента маю виконувати», – додав Федоров.

Раніше сьогодні президент Зеленський вручив мерові Мелітополя орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про те, що мера Мелітополя, захопленого у полон російськими військами 11 березня, звільнили, стало відомо вчора. В Офісі президента повідомили, що його обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.