Зеленський попросив західних лідерів допомогти звільнити з полону мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Впродовж ночі й сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону», − сказав Зеленський.

За його словами, він провів переговори зі всіма, хто спілкується з Росією.

«Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, говорив з ним. Говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей», – сказав президент.

«Ми очікуємо, щоб вони, лідери світу, показали, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду. Українців, які не здаються», – додав він.

Також Зеленський звернувся до росіян із закликом до масових акцій протесту, навівши в приклад окупований російською армією Мелітополь.

«Почуйте, будь ласка, в Москві! Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по-чесному, щоб було по справедливості», − заявив Зеленський.

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Вранці 12 березня російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову. Про це йшлося в повідомленні на її сторінці в соцмережах. Зараз ця сторінка недоступна.

Мера Мелітополя Івана Федорова викрали російські військові близько 15:10 11 березня.

Перед тим загарбники у Мелітополі провели обшуки, забрали у невідомому напрямку, а згодом відпустили депутата Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

Російські війська окупували Мелітополь 1 березня. З тих пір місцеві мешканці регулярно виходять на мітинги проти окупації.

Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого. З обласних центрів російська армія змогла окупувати Херсон. Триває облога Маріуполя.