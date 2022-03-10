У Мелітополі російські військові викрали і згодом відпустили депутатку облради

Зранку 10 березня російські військові увірвалися до домівки депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової, що живе у Мелітополі, провели там обшуки та забрали її у невідомому напрямку, повідомив член Меджлісу, голова «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв.

«Сьогодні, в Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Провели обшук, вилучили телефони. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку», – написав Ескендер Барієв у фейсбуці.

Інформацію про викрадення Лейли Ібрагімової підтвердили Радіо Свобода у обласній організації «Європейської солідарності», до фракції якої вона входила в Запорізькій обласній раді. Про її викрадення також повідомив експрезидент України, очільник «ЄС» Петро Порошенко. За його даними, Ібрагімова вже перебуває вдома, втім зв’язку з нею немає.

Інформацію про те, що російські військові відпустили її Радіо Свобода підтвердили і мелітопольські активісти.

Мелітополь перебуває під контролем російських військ. У місті регулярно відбуваються протести місцевих жителів проти російського вторгнення.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.