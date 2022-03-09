У Мелітополі й Бердянську тривають акції проти російських військ. В Енергодарі вшанували Шевченка

У Запорізькій області тривають акції протесту населення міст, які опинитися під контролем російських сил.

9 березня на ходу з національними прапорами вийшли жителі Мелітополя. Учасники акції йшли центром міста, скандуючи «Нет войне», «Мы здесь власть». Відповідні відео та фото оприлюднив один із місцевих сайтів у своєму телеграм-каналі.

В Енергодарі жителі міста 9 березня зібралися під місцевим Палацом культури на акцію до дня народження Тараса Шевченка. На відео, яке опублікував у своєму телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов, видно, що на акцію люди вийшли з національними прапорами, відбулося покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

Також тривають акції протесту жителів Бердянська. Фото з мітингу на площі навпроти місцевої мерії також оприлюднив у соцмережах місцевий сайт.

Сьогодні в регіоні також очікується евакуація до обласного центру населення міст Енергодар, Василівка і навколишніх територій. Наразі мер Енергодару повідомляє, що колона транспорту з евакуйованими вже виїхала з його міста.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».