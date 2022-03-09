Через обстріли з боку військ РФ не можуть евакуювати населення з Ізюма – голова Харківської ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що наразі не можуть евакуювати населення з Ізюма через вибухи, які лунають на околицях. За його словами, російські військові продовжуються обстріли.

«Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. На зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони – продовжуються обстріли», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що наразі відбуваються перемовини за посередництва Червоного Хреста.

«Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові», – йдеться в повідомленні.

9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження з російською стороною шістьох маршрутів евакуації, зокрема й із Ізюма Харківської області – до Лозової Харківської області.

За її словами, згідно з домовленостями, військові погоджуються припинити вогонь від 9:00 до 21:00 поточного дня.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.