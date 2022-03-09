ЄС вирішив розширити санкції проти російських чиновників і олігархів

Європейський союз погодився розширити свій третій пакет санкцій проти Росії, щоб охопити більшу кількість олігархів і чиновників, наближених до президента РФ Володимира Путіна, через неспровоковане масштабне вторгнення Москви в Україну.

Французьке головування у Раді ЄС 9 березня у твітері заявило, що нові санкції стосуватимуться «російських лідерів та олігархів і членів їхніх сімей, причетних до російської агресії проти України».

Третій раунд санкцій, запроваджений проти Росії, найбільший пакет ЄС, узгоджений з моменту початку вторгнення 24 лютого, включає заморожування активів російського центрального банку і заборону кремлівських ЗМІ в Європейському союзі.

За повідомленням французького президентства, нові санкції, ухвалені 9 березня, також спрямовані на морський сектор і на виключення трьох білоруських банків із системи обміну фінансовими платежами SWIFT.

У повідомленні не вказано, які банки в Білорусі, що допомагали Москві у вторгненні, чи які технології і товари потрапляють під санкції.

«Ці санкції будуть офіційно схвалені Радою шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського союзу», – йдеться в повідомленні.

Наразі ЄС запровадив санкції проти 680 фізичних осіб і 53 юридичних осіб після того, як Росія 2014 року окупувала Крим, а також визнала «незалежність» угруповань «ДНР» і «ЛНР» у лютому цього року.