Україна закликала ЄС розширити санкції проти Росії у культурній та інформаційній сферах – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури Європейського союзу з проханням про накладення санкцій на Росію у культурній та інформаційній сферах.

Ткаченко заявив, що запропонував країнам ЄС:

– виключити канали російської пропаганди з європейських платформ;

– негайного застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора;

– припинити всі рекламні виплати на користь компаній країни-агресора;

– розірвати рекламну співпрацю компаній ЄС з російськими пропагандистськими ресурсами та пов’язаними особами;

– підтримати трансляцію українського об’єднаного телеканалу «#UAразом»;

– розширити культурні санкції.

«Сподіваюся, що Європа доведе, що вона залишається вірною своїм фундаментальним цінностям. І введе ряд санкцій проти російської культури деструктивізму. Зокрема, обмежить вплив російських ЗМІ, заблокувавши їх в Європі, припинить партнерства з російськими компаніями та виключить Росію із міжнародних культурно-мистецьких заходів як учасника чи організатора, припинить співпрацю із російськими артистами», – сказав Ткаченко і додав, що «зустрів повне розуміння колег-міністрів ЄС».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.