Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО через загрозу удару РФ по Софії Київській

Україна надіслала листа до ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії у Києві від загрози знищення, повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Годину тому Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати «об’єкти Служби безпеки України» в центрі української столиці – місті Києві. Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками і фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини», – написав Ткаченко у телеграмі 1 березня.

Він наголосив, що будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть «непоправною втратою для всього людства».

«Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію і допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення», – заявив міністр.

Із закликом врятувати Софію Київську раніше виступили в УГКЦ.

Голова УГКЦ блаженніший Святослав закликав Росію «стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму». «Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин», – сказав Святослав.

Раніше сьогодні російські державні агентства поширили заяву Міноборони РФ, яке попередило, що планує завдати ударів «високоточною зброєю по технологічних об’єктах СБУ і 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві» нібито для «припинення інформаційних атак проти Росії».

Жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, Міноборони РФ закликало залишити свої будинки.

Нещодавно в Києві зазнала обстрілу телевежа, деякі канали не працюють. Кореспондент Радіо Свобода повідомив про щонайменше одного загиблого. За його даними, у районі вежі вдарили як мінімум дві ракети.