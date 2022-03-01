Війна: бомбардування Харкова, Україна прямує в ЄС, біженці на кордоні ӏ Cвобода LIVE

Що відбувається на шостий день війни в Україні – говоримо та показуємо у програмі Свобода Live

Російські війська здійснили обстріл центру Харкова - великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою у Європарламенті по онлайн-зв'язку і закликав євродепутатів підтримати вступ України до ЄС за скороченою процедурою.

Тим часом тисячі Українців намагаються перетнути кордон із Польщею.

Україна чинить спротив широкомасштабній агресії Росії