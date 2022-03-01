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Війна

Війна: бомбардування Харкова, Україна прямує в ЄС, біженці на кордоні ӏ Cвобода LIVE

1 березня центр Харкова зазнав російського ракетного обстрілу. Україна, 1 березня 2021 року

Що відбувається на шостий день війни в Україні – говоримо та показуємо у програмі Свобода Live

  • Російські війська здійснили обстріл центру Харкова - великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.
  • Президент Володимир Зеленський виступив із промовою у Європарламенті по онлайн-зв'язку і закликав євродепутатів підтримати вступ України до ЄС за скороченою процедурою.
  • Тим часом тисячі Українців намагаються перетнути кордон із Польщею.
  • Україна чинить спротив широкомасштабній агресії Росії

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