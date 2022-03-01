Кличко назвав ситуацію в Києві загрозливою. Міноборони РФ оголосило, що завдасть удари по об’єктах у столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що ситуація в столиці України є загрозливою через дії російський військових.

«Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю», – заявив Кличко у своєму телеграм-каналі.

Він висловив підтримку жителям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова, «де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців», і подякував Збройним силам, «які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва».

Тим часом, російські державні агентства поширили заяву Міноборони РФ, яке попередило, що планує завдати ударів «високоточною зброєю по технологічних об’єктах СБУ і 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві» нібито для «припинення інформаційних атак проти Росії».

Жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, Міноборони РФ закликало залишити свої будинки.

За даними КМДА, ніч на 1 березня у Києві і на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».