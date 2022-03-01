Європарламент визнає європейську перспективу України

Європейський парламент визнає європейську перспективу України, заявила 1 лютого президентка парламенту Роберта Мецола.

«Ми визнаємо європейську перспективу України. Як чітко зазначено в нашій резолюції, ми вітаємо, пане президенте, заявку України на статус кандидата і ми працюємо над цією метою. Ми маємо зустріти майбутнє разом», – йдеться в її промові.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Європарламенту закликав ЄС підтримати Україну.

Раніше 1 лютого голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що заявка України на членство в Європейському союзі «прийнята та зареєстрована», наразі триває її розгляд.

Президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Про те, що Україна має вступити до Європейського союзу, заявила 27 лютого в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.