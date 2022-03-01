«Доведіть, що ви – європейці»: Зеленський закликав Європарламент підтримати Україну

Президент України Володимир Зеленський дистанційно виступив на засіданні Європейського парламенту 1 березня. Він виступав відеозв’язком, попередивши, що має небагато часу через постійну загрозу ракетних ударів у Києві.

«Я радий, що ми об’єднали сьогодні всіх вас, країни Євросоюзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, для нашої держави, така висока ціна. Дуже висока ціна – тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п’ять днів повномасштабного вторгнення Росії. Ви знаєте, я не говорю з папірця, тому що папірці в житті моєї держави закінчилися, все це – реальність», – сказав Зеленський у вступі.

Президент вказав на те, що в протистоянні російському вторгненню та за свої євроінтеграційні прагнення Україна віддає «найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців».

Водночас він закликав і Європу підтримати Київ:

«Є такий вислів: український вибір Європи. Те, до чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. І я б дуже хотів, щоб зараз від вас до нас звучав вибір Європою вже України».

Голова держави назвав ранок 1 березня трагічним, вказавши на обстріл російськими військами площі Свободи в Харкові.

«Місто, яке біля кодонів із Росією. Там завжди було багато росіян, вони завжди дружили, завжди були дуже відносини. Там більше 20 вишів, це місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні. Молодь, яскрава, розумна, яка завжди збиралася на всі свята на найбільшій площі в нашій державі – площі Свободи. Це найбільша площа в Європі, і це правда. Уявіть собі, зранку – дві крилаті ракети в площу Свободи, десятки жертв. Ось така ціна свободи», – констатував Зеленський.

За його словами, сьогодні кожна площа в Україні, незалежно від назви, «буде називатися площею Свободи».

За даними президента, внаслідок російської агресії вже загинули 16 дітей. Він розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна, за якими в Україні нібито триває «спецоперація», мішенями якої не є цивільні об’єкти.

Зеленський вказав, що зараз Україна «бореться за виживання», і це є головною мотивацією.

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«Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі і є, що з нами Європейський Союз буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світло – темряву. Слава Україні», – підсумував президент.

Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Президент України Володимир Зеленський назвав Росію «державою-терористом» після ракетного обстрілу центру Харкова. Він заявив, що «це терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України».

Саме цього дня, 1 березня 2014 року, проросійські сили в Харкові тимчасово захопили будівлю Харківської ОДА.