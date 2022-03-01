ЦОС оприлюднив «особисті дані 120 тисяч військових Росії, що воюють в Україні»

Громадська організація «Центр оборонних стратегій» заявляє про отримання нею імен 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

«Серед даних у списку – імена, табельний номер та місце служби росіян», – повідомила ГО у фейсбуці.

Список «Центр оборонних стратегій» надав виданню «Українська правда». Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.

В Росії ще не реагували на появу цих даних.

За даними українського Генштабу, втрати військ Росії в особовому складі уже складають 5710 осіб, полонених – 200. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив 1 березня, що до Росії починають прибувати перші тіла загиблих в Україні військових.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

Невідомо точно, скільки є жертв серед цивільного населення. 28 лютого президент України говорив, зокрема, про 16 загиблих дітей. Перед тим, ввечері 27 лютого уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних жителі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.