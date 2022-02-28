У РФ заблокували сайт, де можна ідентифікувати загиблих і полонених в Україні російських військових

У Росії заблокували сайт 200rf.com, на якому загиблих чи полонених в Україні російських військових можуть ідентифікувати їхні родичі.
Відповідне повідомлення є на сайті 200rf.com: «Сайт заблокований у РФ на підставі рішення Генпрокуратури РФ».
На сайті зазначають, що продовжує працювати телеграм-канал «Ищи своих».
Сайт запустило Міністерство внутрішніх справ України. Там викладають фото і відео загиблих в Україні російських солдатів, фото і відео тих, хто потрапив у полон, а також їхні документи, і там є зворотній зв’язок.
Росіяни можуть дізнатися про своїх рідних, зателефонувавши на гарячу лінію «Вернись живим із України».
Міністерство оборони Росії 27 лютого вперше визнало, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені.
За останніми попередніми даними Міноборони України, за три дні від початку масштабного вторгнення Росії втрати російських військових склали 4300 осіб. Також повідомляли про щонайменше 200 полонених.
У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Досі там також заперечували загибель російських військових.
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