Гарячою лінією для родичів російських військових скористалися «сотні людей» – Міноборони

Сотні родичів російських військових вже зателефонували на гарячу лінію Міністерства оборони за перші кілька годин її роботи. Про це відомство повідомляє на початку доби 27 лютого.

«На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких. Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий «заблукавший» з Новокунецького ЗМОПу», – йдеться в коментарі міністерства до відео, на якому один із полонених телефонує родичам.

Згідно з позицією Міноборони, «якомога більше росіян» повинні дізнатися про реальну кількість загиблих в ході агресії проти України російських військових.

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад три тисячі військових, сотні бойових машин і танків, повідомив станом на 20:00 26 лютого Генштаб Збройних сил України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.