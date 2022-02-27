Російські війська підірвали газопровід у Харкові – Держспецзв’язку

Російські війська підірвали газопровід у Харкові, повідомляє Державна служба зі зв’язку на початку доби 27 лютого.

«У Харкові окупанти підірвали газопровід. Застерігаємо від дезінформації: це НЕ є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього», – повідомляють у відомстві.

У зв’язку з цим підривом, а також пожежею на нафтобазі під Васильковом Держспецзв’язку поширило рекомендації для цивільних для випадок техногенних катастроф:

зачинити вікна, при відкритті завішувати їх вологою або марлевою тканиною

уникати тривалого перебування на повітрі

очищувати повітря, підвищувати його вологість

робити вологе прибирання

при запаху диму вдягати вологі маски та ізолювати віконні та дверні отвори вологою тканиною

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих

декілька разів на день приймати душ, промивати ніс та горло

«Краще за все – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради», – радять у службі.

Пожежа на нафтобазі під Васильковом спалахнула раніше вночі проти 27 лютого внаслідок обстрілів російських військ, повідомила очільниця міста Наталія Баласиневич.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Читайте також: Харків відбив атаки, Суми під контролем, в Охтирці шестеро загиблих - зведення ЗСУ на початок доби

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.