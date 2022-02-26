Під Васильковом горить нафтобаза, тривають обстріли

Під Васильковом горить нафтобаза, місто зазнає обстрілів. Про це вночі проти 27 лютого повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович.

Таким чином вона прокоментувала в своєму зверненні повідомлення про пожежу під містом. Масштабний вибух і пожежу підтверджує кореспондент Радіо Свобода, який перебуваає неподалік.

«Ви бачите всі зараз, що відбувається, бачите вогонь, це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Ви бачите, що протягом дня йшли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз йдуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою і в нас, і в Києві, але ми обов’язково вистоїмо, і правда переможе, тому що з нами Бог», – сказала Баласинович.

Вона закликала містян при потужних вибухах йти в укриття.

«Я розумію, що морально всі виснажені, але в нас немає іншого варіанту. Ми захищаємо свою батьківщину», – додала очільниця міста.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».