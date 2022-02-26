У Таллінні відбулася масова демонстрація на підтримку України

Понад 30 тисяч людей зібралися на площі Свободи в центрі столиці Естонії Талліні 26 лютого, щоб висловити свою підтримку Україні і протест проти російської агресії. Таку кількість демонстрантів нарахувало МВС країни.

Серед організаторів заходу – місцеві громадські та українські організації. Це була одна з найбільших демонстрацій в Естонїі за останні кілька десятиліть.

На мітингу виступив президент країни Алар Каріс. «Це не війна російського народу проти українського народу. Це війна президента Путіна», – заявив він.

Учасники акції несли символіку Естонії, України та ЄС. Напис на одному з плакатів: «Інопланетяни, будь ласка, викрадіть Путіна».

Естонія активно надає Україні активну політичну, економічну та безпекову допомогу, зокрема протитанкові комплекси Javelin та боєприпаси.

Аналогічні мітинги на підтримку України вже відбулися в Німеччини, Грузії, Угорщині, Бельгії, Чехії, Франції, Великобританії, Ізраїлі, Чорногорії, Австрії, Іспанії, Латвії, Польщі, Португалії, Словаччини, на Кіпрі, Росії, а також у США та Австралії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.